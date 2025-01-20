Трамп – это новые возможности и риски. Американист рассказал о "золотом веке" США

Дональд Трамп в инаугурационной речи ни слова не сказал про Украину или Россию. "Лейтмотив – это восстановить пошатнувшее величие Америки и вернуть "золотой век" США, который уже, конечно, давным-давно канул в Лету", - объяснил политологВ своей инаугурационной получасовой речи вступивший в должность президент США Дональд Трамп ни слова не сказал ни про Украину, ни про Россию.
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