Трамп – это новые возможности и риски. Американист рассказал о "золотом веке" США

Дональд Трамп в инаугурационной речи ни слова не сказал про Украину или Россию. "Лейтмотив – это восстановить пошатнувшее величие Америки и вернуть "золотой век" США, который уже, конечно, давным-давно канул в Лету", - объяснил политологВ своей инаугурационной получасовой речи вступивший в должность президент США Дональд Трамп ни слова не сказал ни про Украину, ни про Россию.