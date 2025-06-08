На восстановление электроснабжения Курахово в ДНР потратят 2 млрд рублей

Средства в размере около 2 млрд рублей будут направлены на восстановление снабжения электроэнергией Курахова (ДНР), которое пострадало в ходе боев, заявил глава республики Денис Пушилин 8 июня в своем Telegram-канале.
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