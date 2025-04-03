Молодой специалист Кирилл Зинков: ´Где родился, там и пригодился´.

Уже тогда харизматичный парень покорил и зрителей, и членов жюри любовью к выбранному делу. А в Глушанском опытно-производственном лесничестве Бобруйского лесхоза, где работает Кирилл, каждый верит: ´У такого молодого специалиста большое будущее´.
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