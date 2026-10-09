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СВИБЛОВО

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Коллективы ЦДТ «Свиблово» выступили на юбилее Центра «Бибирево»

Творческий десант ЦДТ «Свиблово» принял участие в юбилейных торжествах Центра «Бибирево». Коллеги и друзья отмечали двойной праздник: 85 лет со дня основания и 5-летие Фестиваля педагогического мастерства «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография».

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