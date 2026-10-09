Коллективы ЦДТ «Свиблово» выступили на юбилее Центра «Бибирево»

Творческий десант ЦДТ «Свиблово» принял участие в юбилейных торжествах Центра «Бибирево». Коллеги и друзья отмечали двойной праздник: 85 лет со дня основания и 5-летие Фестиваля педагогического мастерства «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Выставка-конкурс ...
- Сообщество неравн...
- Самокатчики столк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым