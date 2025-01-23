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Трамп предлагает Украине территориальные уступки ради мира: детали плана

Трамп предлагает Украине территориальные уступки ради мира: детали плана

Times сообщает о возможных территориальных уступках Украины ради прекращения конфликта. Дональд Трамп выступил за завершение специальной военной операции, предупредив о новых санкциях.

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