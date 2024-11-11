Telegram-канал «Заметки на полях»: Учителя должны проходить тест на IQ

Удивительное дело — РБК утверждает, что какому-то пранкеру из Белоруссии удалось, представившись депутатом местного отделения «Единой России», убедить педагогов нескольких Воронежских школ провести мастер-класс по изготовлению шапочек из фольги для «защиты от электромагнитных импульсов НАТО».