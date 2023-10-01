Спрос на газ в Китае увеличит конкуренцию и может осложнить закупки для Европы Наталья МарковаЭксперты неоднократно напоминали о способности стран Азии «осложнить жизнь» Европы на мировом рынке газа своей готовностью к жесткой конкуренции.