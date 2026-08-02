Шарик стал главным испытанием для девушки

Девушка решила устроить забавный момент с большим фольгированным шаром в форме кольца с бриллиантом. Попытавшись эффектно пройти через него, она не рассчитала движение и упала вместе с необычным аксессуаром.
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