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Китайскую молодежь призвали остерегаться красивых парней и девушек

Китайскую молодежь призвали остерегаться красивых парней и девушек

ПЕКИН (ИА Реалист). Министерство государственной безопасности Китая распространило в мессенджере WeChat обращение к студентам университетов, которые имеют доступ к секретным или конфиденциальным данным исследований.

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