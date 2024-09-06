Китайскую молодежь призвали остерегаться красивых парней и девушек

ПЕКИН (ИА Реалист). Министерство государственной безопасности Китая распространило в мессенджере WeChat обращение к студентам университетов, которые имеют доступ к секретным или конфиденциальным данным исследований.
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