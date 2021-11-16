Уссуриец Виталий Котляр подписал контракт с польским спидвейным клубом

В польских спидвейных лигах закончилось трансферное окно. По его результатам в Европу перебрались трое гонщиков, в последнем сезоне выступавшие за "Восток" из Приморья.
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