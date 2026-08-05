Как при Андропове: Сезон «посадок» — предвестник большой кадровой чистки?

Человек слаб.Воровали и 50,и 100, и 500 лет назад.И долго ещё будут воровать.

Руслан Богомолов

Александр Человек слаб.Воровали и 50,и 100, и 500 лет назад.И долго ещё будут воровать.

Воровство в древности не было прибыльным, только с развитием государства вор оказался "на коне", а с наших 90-х воровство так вообще стало сверхприбыльным, увы. Маркс с его знаменитыми 300% просто не представлял, как развернутся воры в России. https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43107346206/Mozhet-vzyatsya-za-kriminal-po-seryoznomu-?utm_referrer=mirtesen.ru