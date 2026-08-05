Почти полвека назад подобные события уже были. «Рыбное» и «Хлопковое» дела не дадут соврать. Практически каждый день идут сообщения о задержании или аресте крупных фигурантов, занимавших высокие места в чиновничьей иерархии.
Как при Андропове: Сезон «посадок» — предвестник большой кадровой чистки?
Комментарии
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Александр
Человек слаб.Воровали и 50,и 100, и 500 лет назад.И долго ещё будут воровать.
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1 м.
Руслан Богомолов
Александр
Человек слаб.Воровали и 50,и 100, и 500 лет назад.И долго ещё будут воровать.
Воровство в древности не было прибыльным, только с развитием государства вор оказался "на коне", а с наших 90-х воровство так вообще стало сверхприбыльным, увы. Маркс с его знаменитыми 300% просто не представлял, как развернутся воры в России. https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43107346206/Mozhet-vzyatsya-za-kriminal-po-seryoznomu-?utm_referrer=mirtesen.ru
Может взяться за криминал по серьёзному?
Фантазии о будущем. - МирТесен
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1 м.
Бобкина Татьяна
Удивительно, кого бы из чиновников ни проверили - вор! Видимо надо менять что то в государственной системе.
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1 м.
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