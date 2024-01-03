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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» арендует защитника «Вест Хэма» Керера с опцией выкупа за 11,5 млн евро

«Монако» арендует защитника «Вест Хэма» Керера с опцией выкупа за 11,5 млн евро

Центральный защитник «Вест Хэма» Тило Керер близок к переходу в «Монако». Монегаски устно согласовали аренду 27-летнего немца до конца сезона с опцией выкупа за 11,5 млн евро.

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