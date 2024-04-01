Летом Украине грозит полное поражение: что говорит Британия?

Летом Украине грозит полное поражение, заявили в Британии. Согласно статье в «Standard», на Западе осознали, что Украина проигрывает конфликт с Россией, и к лету ВСУ может быть нанесено серьезное поражение.
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