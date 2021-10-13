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На Украине Зеленского назвали проблемой для западных стран

На Украине Зеленского назвали проблемой для западных стран

Президент Украины Владимир Зеленский стал «проблемой» для западных стран, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

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