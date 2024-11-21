DuckDuckGo призывает ЕС расширить расследование Google в соответствии с Законом о цифровых рынках

Поисковая система DuckDuckGo, ориентированная на конфиденциальность, призвала Европейский союз расширить расследование Закона о цифровых рынках (DMA) в отношении Google, заявив, что поисковый гигант нарушает несколько областей, в которых блок еще официально не проверял соблюдение компанией своих обязательств.