Тренер скончавшейся шорт-трекистки Середы назвал причину ее смерти

Тренер Марина Яшина, работавшая с шорт-трекисткой Анастасией Середой, раскрыла причину ее смерти. Спортсменка была госпитализирована в Уфе за месяц до трагического случая с диагнозом инфекционного заболевания.
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