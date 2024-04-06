В Армении сейчас набирает популярность остроумный, но, увы, очень правдивый, а потому печальный анекдот: В Ереване в магазин заходит мужик и спрашивает продавца:— А у вас есть карты Армении?— Конечно, есть.
Пашинян «прогревает» Армению, как лягушку в кастрюле…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ткаченко
И что теперь россиянам головы пеплом посыпать? Армяне сами выбрали своего вождя их никто в жопу штыком не тыкал. Для России не велика потеря, тем более союзник с армян сами видите как из говна пуля. Так что флаг в руки барабан на шею свистульку в задницу. Турки и азеры ждут своих рабов.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии