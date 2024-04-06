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Военные новости ★ спецоперация

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Пашинян «прогревает» Армению, как лягушку в кастрюле…

Пашинян «прогревает» Армению, как лягушку в кастрюле…

В Армении сейчас набирает популярность остроумный, но, увы, очень правдивый, а потому печальный анекдот: В Ереване в магазин заходит мужик и спрашивает продавца:— А у вас есть карты Армении?— Конечно, есть.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
И что теперь россиянам головы пеплом посыпать? Армяне сами выбрали своего вождя их никто в жопу штыком не тыкал. Для  России не велика потеря, тем более союзник с армян сами видите как из говна пуля. Так что флаг в руки барабан на шею свистульку в задницу. Турки и азеры ждут своих рабов.
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