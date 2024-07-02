Стало известно, почему Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова

Ксения – представительница петербургской элиты, а Константин – московский творческий деятель Брак известной журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова – одна из самых обсуждаемых тем в столичном бомонде.
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