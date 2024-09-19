Россияне указали на рост цен на услуги частных специалистов

Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про», почти каждый второй респондент (44%) отмечает, что услуги таких работников, как курьеры, таксисты, сантехники, массажисты и другие, подорожали незначительно, еще 12% видят сильный рост стоимости услуг.
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