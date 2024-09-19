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Россияне указали на рост цен на услуги частных специалистов

Россияне указали на рост цен на услуги частных специалистов

Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про», почти каждый второй респондент (44%) отмечает, что услуги таких работников, как курьеры, таксисты, сантехники, массажисты и другие, подорожали незначительно, еще 12% видят сильный рост стоимости услуг.

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