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Даниил Денисов: «Спартак» – самый популярный клуб в России. В Питере тоже очень много спартаковских болельщиков»

Полузащитник Даниил Денисов считает «Спартак» самым популярным клубом России. – Кто из игроков «Спартака» породил в тебе мечту играть за этот клуб? Ты переехал в Москву из Санкт-Петербурга, что необычно.

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