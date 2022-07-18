Даниил Денисов: «Спартак» – самый популярный клуб в России. В Питере тоже очень много спартаковских болельщиков»

Полузащитник Даниил Денисов считает «Спартак» самым популярным клубом России. – Кто из игроков «Спартака» породил в тебе мечту играть за этот клуб? Ты переехал в Москву из Санкт-Петербурга, что необычно.
Популярные статьи
- Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»
- Лука Каттани: «Спартак» ждет светлое будущее, у клуба прекрасный президент. К нему я испытываю любовь и благодарность»
- Полицейский нарушил инструкции, встав коленом на шею Джексона Хэйса во время ареста
Свежие комментарии