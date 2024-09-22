Иран продемонстрировал новейшие баллистическую ракету и дрон-камикадзе

Иран представил новейшую баллистическую ракету и беспилотники собственного производства. Широкой публике новинки продемонстрировали на военных парадах в честь Недели священной обороны, сообщает агентство IRNA.
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