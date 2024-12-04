Курск, инфекционная больница, обычное утро. Сюда люди приходят за помощью и лечением, но иногда происходят такие сцены, что не выдержит даже самый опытный медицинский персонал.
«Я теперь россиянин, а вы обязаны меня обслужить, как положено!»: Медсестра не стерпела наглого поведения нового россиянина.
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ишак пусть валит в кишлак и там требует у своего стада. Лишить гражданства и распорт забрать .
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8 час.
ВС
Владимир Степанян
Статья ни о чем, учитывая что автор «толерантно» воздержался назвать национальность «нового» гражданина России. Тема более, что тема актуальна, однако скрывая национальность дебошира, завтра преступника, автор дезавуирует свою статью. Народ должен знать поименно своих «героев».
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5 час.
Алекс Сэм
Не пора ли всех новых россиян кроме жителей вновь присоединённых территорий лишить гражданства и под микроскопом рассмотреть надобность нашей страны в каждом приезжем, а потом гражданство тем без кого Россия прекрасно проживёт заменить на рабочие визы?
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28 мин.
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