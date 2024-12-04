«Я теперь россиянин, а вы обязаны меня обслужить, как положено!»: Медсестра не стерпела наглого поведения нового россиянина.

АЛЕКСАНДР Крымский Ишак пусть валит в кишлак и там требует у своего стада. Лишить гражданства и распорт забрать .

ВС Владимир Степанян Статья ни о чем, учитывая что автор «толерантно» воздержался назвать национальность «нового» гражданина России. Тема более, что тема актуальна, однако скрывая национальность дебошира, завтра преступника, автор дезавуирует свою статью. Народ должен знать поименно своих «героев».