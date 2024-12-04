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Татар-информ

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Детей участников СВО могут освободить от платы за студенческие общежития

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат фракции, председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев намерены представить в Госдуму законопроект об освобождении детей участников СВО от оплаты проживания в студенческих общежитиях, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

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