Детей участников СВО могут освободить от платы за студенческие общежития

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат фракции, председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев намерены представить в Госдуму законопроект об освобождении детей участников СВО от оплаты проживания в студенческих общежитиях, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.