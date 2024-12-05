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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Личный подход поможет». В январе 2025 года заработает новый порядок для безработных

«Личный подход поможет». В январе 2025 года заработает новый порядок для безработных

В январе 2025 года заработает новый порядок постановки на учет в центрах занятости. Для людей, претендующих на признание безработными, сформируют индивидуальный план трудоустройства на портале «Работа в России» с пошаговыми действиями.

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