«Личный подход поможет». В январе 2025 года заработает новый порядок для безработных

В январе 2025 года заработает новый порядок постановки на учет в центрах занятости. Для людей, претендующих на признание безработными, сформируют индивидуальный план трудоустройства на портале «Работа в России» с пошаговыми действиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии