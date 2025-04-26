Психотерапевт перечислил причины прокрастинации и дал несколько советов

Прокрастинация связана с глубокими психологическими причинами. Так, на ее возникновение может повлиять перфекционизм, рассказал «Известиям» 26 апреля психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.
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