Работников скорой помощи в Крыму обеспечили планшетами

Служба скорой помощи в Крыму значительно усовершенствована. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказала исполняющая обязанности директора ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Галина Буглак.
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