Бойцы группы "Восток" восстановили памятник в ДНР: инициатива за историей

Солдатами 68-го армейского корпуса "Восток" в ДНР был восстановлен памятник неизвестному солдату. Инициатива поддержана заместителем командира батальона Булатом Кажгалиевым, подчеркнувшим важность сохранения истории и патриотизма для будущих поколений.
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