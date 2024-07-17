Тренер Тарасова раскритиковала телеканалы за отказ транслировать Олимпиаду

Она подчеркнула, что обязательно посмотрит Игры Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявила, что отказ российских телеканалов транслировать Олимпиаду в Париже – это неправильное решение, сообщает телеканал "360".
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