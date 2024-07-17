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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Тренер Тарасова раскритиковала телеканалы за отказ транслировать Олимпиаду

Тренер Тарасова раскритиковала телеканалы за отказ транслировать Олимпиаду

Она подчеркнула, что обязательно посмотрит Игры Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявила, что отказ российских телеканалов транслировать Олимпиаду в Париже – это неправильное решение, сообщает телеканал "360".

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