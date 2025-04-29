Русские силы приблизились к Григоровке, уничтожив пункты ВСУ в Кременных лесах

Русские силы уничтожили два опорных пункта ВСУ в кременских лесах и приблизились к Григоровке в ЛНР. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это позволило создать прикрытие для главных ударных групп вдоль реки Северский Донец.
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