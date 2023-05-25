Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • elena zimina
    СтрелочникВидео допроса вып...
  • Анжела
    стесняюсь спросить а причем тут участковый? мы своих участковый в глаза никогда не видели. тут педиаторов надо опраши...Видео допроса вып...
  • life style
    Пипец, что США сотворили с самой сильной экономикой Европы! Убрали конкурента и превратили  его в чихуахуаЭкономика Германи...

Гастроэнтеролог Губанова рассказала о необычных причинах появления гастрита

Гастроэнтеролог Губанова рассказала о необычных причинах появления гастрита

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Ирина Губанова сообщила, что неправильное питание и вредные привычки являются наиболее распространенными причинами гастрита.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх