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«Облако плазмы прибудет в пятницу»: астрономы прогнозируют двухдневную магнитную бурю на Земле

«Облако плазмы прибудет в пятницу»: астрономы прогнозируют двухдневную магнитную бурю на Земле

В пятницу на Земле ожидается магнитная буря, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Явление станет результатом вспышки на Солнце, зафиксированной 25 августа: выброшенному облаку плазмы требуется несколько дней, чтобы добраться до планеты.

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