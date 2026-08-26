«Облако плазмы прибудет в пятницу»: астрономы прогнозируют двухдневную магнитную бурю на Земле

В пятницу на Земле ожидается магнитная буря, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Явление станет результатом вспышки на Солнце, зафиксированной 25 августа: выброшенному облаку плазмы требуется несколько дней, чтобы добраться до планеты.
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