В одном из магазинов Кондопоги вечером вспыхнул пожар

Тушить огонь прибыли два пожарных расчета, но их помощь не потребовалась Вечером 23 февраля, в 19:40, на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о пожаре в магазине на улице Советов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии