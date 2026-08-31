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Воронежские новости

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Логотип цифрового рубля показали воронежцам

Логотип цифрового рубля показали воронежцам

Совет директоров Банка России утвердил логотип цифрового рубля. Он объединяет знак рубля и окружность, которая напоминает форму монеты и одновременно перекликается с логотипом самого регулятора.

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