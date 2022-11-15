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Знали ли вы, что известный советский кинорежиссер Григорий Александров был награждены орденом Красной Звезды

Знали ли вы, что известный советский кинорежиссер Григорий Александров был награждены орденом Красной Звезды

﻿﻿Знаете ли вы, что известный советский кинорежиссер Григорий Александров был награжден орденом Красной Звезды? Многих этот факт совсем не удивляет, так как награда довольно распространенная.

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