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Воронежские новости

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Сирены взвыли еще в трех локациях Воронежской области

Сирены взвыли еще в трех локациях Воронежской области

В двух новых районах Воронежской области и еще одном городе звучат сирены и предупреждения о риске удара беспилотников, ранее тревога уже объявлялась в двух других локациях региона.

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