Алтайские депутаты приехали в Заринский район и посмотрели, чем он живет

Дни АКЗС, в ходе которых депутаты изучают опыт территорий, краевой парламент практикует 20 лет В Заринском районе завершились дни Алтайского краевого Законодательного собрания – в течение месяца краевые депутаты встречались с местными властями и жителями, знакомились со спецификой района и оценивали реальное положение дел.