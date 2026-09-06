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45-летняя Натали Портман в третий раз стала мамой: оскароносная актриса родила в Париже

45-летняя Натали Портман в третий раз стала мамой: оскароносная актриса родила в Париже

Натали Портман родила третьего ребенка в Париже Оскароносная голливудская актриса Натали Портман во второй раз испытала радость материнства — у неё родился третий ребёнок.

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