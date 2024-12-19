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Трамп потребовал устранить потолок госдолга или увеличить его

Трамп потребовал устранить потолок госдолга или увеличить его

Избранный американский президент Дональд Трамп потребовал от представителей Демократической партии устранить потолок государственного долга США или повысить его уровень, написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

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