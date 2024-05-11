ВРЕЗАЛСЯ НА СВЕТОФОРЕ: УТОПИВШИЙ АВТОБУС С ПАССАЖИРАМИ В МОЙКЕ ТАДЖИК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД УЖЕ ПОПАДАЛ В ДТП

Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Петербурге, уже попадал в аварии ранее. Одна из местных жительниц рассказала, что таджик, утопивший автобус с пассажирами, месяц назад врезался на светофоре в её автомобиль.
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