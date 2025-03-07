Ситуация в Константинополе тяжёлая: Боевик ВСУ подтвердил прорыв ВС РФ в направлении Богатыря

Российские войска предпринимают попытки выйти в тыл украинской группировке на Новопавловском направлении.
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