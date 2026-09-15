Брюссель паникует — в Италии могут отменить русофобию Константин Ольшанский На фото: генерал Роберто Ванначчи (Фото: Zuma/TASS) На фоне жалких брюссельских бюрократов, читающих по бумажке мантры о «зеленом переходе» и гендерном разнообразии, генерал Роберто Ванначчи выглядит пришельцем из другой эпохи.
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