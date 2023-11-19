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А Лондон уйдет под воду. Уже через 10 лет. ООН и NASA предупредили

А Лондон уйдет под воду. Уже через 10 лет. ООН и NASA предупредили

Похоже, нам вовсе не придется мстить Лондону за снаряды с ураном и за потенциальную радиоактивную зону на Донбассе.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
а я думаю Сармат скорее бы управился и очистил души этих упырей!
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17 час.
Дмитрий Gold
Главное чтобы было кому переселяться, на фоне последних событий меня терзают смутные сомнения.
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4 час.
КузнецовВВ
17 сантиметров за 100 лет. средняя высота расположения Лондона 25 метров над уровнем моря. нынешними темпами вода туда дотянется примерно через 14,5 тысяч лет.
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16 мин.

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