Супутникове зображення колонії в Єленівці, Донецька область, за два дні до ракетного удару, 27 липня 2022 року Кірбі: Кремль може сфабрикувати "докази" причетності ЗСУ до обстрілу Оленівки У США є підстави припускати, що російська влада може підкинути на місце вибуху в колонії, де утримувалися українські військовополонені, фрагменти боєприпасів для ракетних систем HIMARS Сполучені Штати […] Сообщение Кірбі: Кремль може сфабрикувати “докази” причетності ЗСУ до обстрілу Оленівки появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.