Новые Xbox Series X получили 6-нм процессор, вместо 7-нм — у консолей упало энергопо...

Новые Xbox Series X получили 6-нм процессор, вместо 7-нм — у консолей упало энергопотреблениеК четвёртой годовщине выхода приставок Xbox Series X и S компания Microsoft выпустила новые версии Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition и Xbox Series X 1TB Digital Edition.
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