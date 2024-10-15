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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новые Xbox Series X получили 6-нм процессор, вместо 7-нм — у консолей упало энергопо...

Новые Xbox Series X получили 6-нм процессор, вместо 7-нм — у консолей упало энергопо...

Новые Xbox Series X получили 6-нм процессор, вместо 7-нм — у консолей упало энергопотреблениеК четвёртой годовщине выхода приставок Xbox Series X и S компания Microsoft выпустила новые версии Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition и Xbox Series X 1TB Digital Edition.

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