Россия как часть глобального Севера в тени мифа о глобальном Юге

Недооцененное эссе о поисках Россией идентичности В последнее время много пишут о противостоянии глобального Юга глобальному Северу, что актуализирует вопрос: а мы-то к кому относимся? Я вот о нем задумался, в очередной раз раскрыв эссе Цымбурского «Остров Россия».
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