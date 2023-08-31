Военное обозрение

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Россия как часть глобального Севера в тени мифа о глобальном Юге

Россия как часть глобального Севера в тени мифа о глобальном Юге

Недооцененное эссе о поисках Россией идентичности В последнее время много пишут о противостоянии глобального Юга глобальному Северу, что актуализирует вопрос: а мы-то к кому относимся? Я вот о нем задумался, в очередной раз раскрыв эссе Цымбурского «Остров Россия».

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