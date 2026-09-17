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В США на 20 лет осудили боевика ИГИЛ*, причастного к теракту в "Крокусе"

В США на 20 лет осудили боевика ИГИЛ*, причастного к теракту в "Крокусе"

В США приговорили к 20-летнему сроку в тюрьме афганского боевика ИГИЛ*, причастного к теракту в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года.

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