Премьер Грузии назвал наградой санкции США против Иванишвили

Санкции со стороны США против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили могут быть связаны с его защитой национальных интересов страны.
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