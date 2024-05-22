Генпрокуратура назвала законным приказ Департамента здравоохранения Москвы об аудиоконтроле над врачами

Напомним, в январе был опубликован приказ Департамента здравоохранения Москвы, согласно которому во всех медорганизациях столицы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет внедрено проведение аудиоконтроля.
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