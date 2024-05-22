Медицинская Россия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицинская Россия

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Генпрокуратура назвала законным приказ Департамента здравоохранения Москвы об аудиоконтроле над врачами

Генпрокуратура назвала законным приказ Департамента здравоохранения Москвы об аудиоконтроле над врачами

Напомним, в январе был опубликован приказ Департамента здравоохранения Москвы, согласно которому во всех медорганизациях столицы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет внедрено проведение аудиоконтроля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх