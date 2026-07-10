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В ЕС призвали назначить переговорщика с Россией вместо гонки вооружений

В ЕС призвали назначить переговорщика с Россией вместо гонки вооружений

Лидер итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал Европейский союз (ЕС) немедленно назначить специального представителя для переговоров с Россией вместо продолжения гонки вооружений.

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