В ЕС призвали назначить переговорщика с Россией вместо гонки вооружений

Лидер итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал Европейский союз (ЕС) немедленно назначить специального представителя для переговоров с Россией вместо продолжения гонки вооружений.
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