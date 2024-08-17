Записки отдохнувшего: повесть о новом человеке Вид из окна авто на проходящее возле Карабетовой сопки стадо коров… «И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов.