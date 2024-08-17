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Записки отдохнувшего: повесть о новом человеке

Записки отдохнувшего: повесть о новом человеке

Записки отдохнувшего: повесть о новом человеке Вид из окна авто на проходящее возле Карабетовой сопки стадо коров…  «И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов.

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